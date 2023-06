Ottawa et New York dans un nuage de fumée

Ottawa, couleur sépia... L'image pourrait avoir du charme si elle ne révélait pas une pollution de l'air inédite dans la capitale du Canada. Ce ciel orange et cette odeur de fumée sont la conséquence directe des 413 incendies qui ravagent actuellement les forêts canadiennes. Près de trois millions d'hectares ont déjà brûlé depuis le début de l'année. Poussée par les vents, l'épaisse fumée qui se dégage traverse même les frontières. À New York, la pointe des gratte-ciel, tout comme la statue de la Liberté, deviennent presque invisibles. Dans le quartier de Times Square, le jour et la nuit se confondent désormais, à la stupéfaction des habitants. New York a été, pendant quelques heures, la ville la plus polluée au monde. Que ce soit aux États-Unis ou au Canada, cette fumée âcre provoque de sérieuses difficultés respiratoires. Pour aider le Canada, confronté à un printemps catastrophique, l'Hexagone a annoncé l'envoi de renforts. Une centaine de soldats du feu partira jeudi de Marseille (Bouches-du-Rhône). TF1 | Reportage H. Dreyfus, F. Baudoux