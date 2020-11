Où acheter son calendrier de l'Avent ?

La tradition du calendrier de l'Avent remonte au XIXe siècle. Et avec le contexte sanitaire actuel, pas question d'y déroger. D'autant plus que cette année, ces 24 fenêtres auront plus que jamais le pouvoir de redonner le sourire. "On a vraiment besoin de se mettre dans l'esprit de Noël", nous a confié une passante. Se déclinant pour tous les goûts, on en trouve déjà dans les magasins. À Lyon, une enseigne de jouets en dispose pour les filles et garçons. Les premières auront une poupée pour le premier jour et découvriront au fil du temps ses accessoires. Quant aux garçons, l'univers d'Harry Potter aura sans doute le plus de succès. Du côté des chocolateries, les calendriers font saliver. Étant donné que les ventes ont baissé à cause du confinement, le chocolatier propose de garnir ceux fabriqués maison. Il y en a également pour les amateurs de musique. Dans une papeterie, on propose un tourne-disque à 45 euros et ses 24 airs. Le calendrier de poche à 2,90 euros, pour sa part, est bien pratique pour envoyer à nos proches éloignés. De quoi vous faire patienter à Noël et surtout d'en redécouvrir la magie.