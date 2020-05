Où en est la situation par département avant l'annonce d'Edouard Philippe ?

Edouard Philippe donnera ce jeudi les derniers détails de son plan de déconfinement. En attendant sa prise de parole, la Sarthe est passée de l'orange au vert. Au total, 27 départements sont toujours en rouge, 22 en orange et 52 en vert sur la carte du pays. Et pour adapter localement la stratégie du gouvernement, celle-ci n'aura plus que deux couleurs dès ce soir : le vert et le rouge. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.