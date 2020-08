Où en est l'entretien des ponts dans l'Hexagone ?

Pour la première fois depuis 40 ans, le pont suspendu des Andelys (Eure) est fermé pour travaux. Cette infrastructure est l'une des rares à en bénéficier alors qu'ils sont 25 000 à être en mauvais état. Comme la plupart d'entre eux relève de la responsabilité des collectivités territoriales, la rénovation s'avère impossible en raison du manque de moyens de ces dernières. Selon le Sénat, 250 millions d'euros par an seraient nécessaires pour assurer leur entretien.