Où en est l'épidémie de Covid-19 ?

L'objectif du gouvernement est de maintenir la prévention pour éviter une deuxième vague de Covid-19. A l'heure où le port du masque est au cœur des débats, la situation épidémique elle-même s'améliore. En effet, on enregistre trois fois moins d'hospitalisations, plus de deux fois moins de personnes en réanimation et vingt fois moins de décès par rapport à fin mai. Cela s'expliquerait entre autres par le changement des indicateurs de l'activité épidémique, à l'image du taux d'incidence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.