Où est passé l’argent des Livrets A clôturés dans les Alpes-Maritimes ?

En décembre dernier, la maman de Monique, âgée de 94 ans, a reçu un courrier l'informant que son Livret A est inactif et qu'elle doit se rendre en agence pour éviter sa clôture. "Il a été clôturé en 2015, sans qu'on reçoive un courrier ou qu'on soit informé de quoi que soit", confie Monique. En effet, la loi Eckert de 2014 prévoit qu'un compte resté inactif trop longtemps doit être clôturé et les avoirs transférés à la Caisse des dépôts et consignations. Mais ce que conteste Monique, c'est de n'avoir été prévenue que cinq ans après. Il y a deux semaines, la même mésaventure est arrivée à Yves Jacomet, médecin niçois titulaire d'un Livret A depuis 1981. "On m'a dit : votre compte n'existe pas. On n'en trouve pas de trace. Dans une situation comme ça, on est totalement démuni. C'est inédit d'arriver dans un endroit et qu'on vous dit qu'on a plus aucune trace de l'argent que vous avez déposé", se plaint-il. Contactée, la Banque postale nous explique qu'elle est régulièrement amenée à suspendre temporairement le fonctionnement des comptes d'épargne pour sécuriser les fonds déposés. Mais elle a précisé qu'ils seront réactivés sur demande.