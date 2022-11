Où est passé l'automne ?

Sur le marché de Bergues (Nord) ce lundi matin, à 10h, il fait 14 °C. Le soleil brille. L’automne n’est pas encore arrivé jusqu’ici. "Vu le monde qu’il y avait à la plage hier, les gens qui se baignaient encore, ce n’est pas normal au mois de novembre", confie une habitante. C’est en effet troublant de voir les saules pleureurs encore bien verts ou les massifs fleuris. En outre, sur les étals des maraîchers, certains légumes sont encore absents. C’est le cas, par exemple, de l’endive de pleine terre. Il fait trop chaud pour la saison, alors allons voir si la rose est éclose ce matin. Dans le jardin de Guy Boulnois, c’est le cas, et c’est à n’y rien comprendre. "On constate qu’elle est encore en train de fleurir, de donner de belles couleurs, du bon parfum, et qu’il y a encore des boutons très prometteurs ici et là", explique le jardinier. Par ailleurs, il y a les arbres. Le printemps à la place de l’automne les perturbe durablement. Comme Guy l’affirme, "si l’arbre ne se repose pas, il s’épuise". Mais les températures devraient se rafraîchir seulement ce week-end dans la région. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette