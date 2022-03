Où est passé le rayon vert de la cathédrale de Strasbourg ?

L'an passé, nous avions filmé ce fameux rayon vert, dont la disparition subite défraye la chronique. Deux fois par an, à chaque équinoxe, le soleil traverse ce vitrail et le pied de Judas pour nimber de lumière le visage du Christ. Des travaux de restauration ont purement et simplement supprimé toute magie. Beaucoup de Strasbourgeois y sont attachés. Ce n'est pas un hasard si la restauration a commencé juste avant l'équinoxe de printemps à la demande des administrateurs de la cathédrale. L'Église a toujours considéré ce rayon comme un hasard, un non-événement qui prenait beaucoup trop d'ampleur à son goût. Le rayon vert a été découvert par Maurice Rosart, il y a 50 ans. Sa disparition a choqué ce passionné des cathédrales, géomètre de formation : "je suis plutôt dépité, mais c'est un mot faible, écœuré carrément, devant un geste aussi bête". Dans un communiqué cosigné par la préfecture du Grand Est, la DRAC explique qu'une patine réversible a été apposée sur le verre transparent. Le changement ne serait donc pas irrémédiable. Le rayon vert n'a peut-être pas dit son dernier mot. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, J. Pasquier