Où est passé Monsieur le maire ?

La commune de Plaine (Bas-Rhin) a l'air d'un village de montagne toute tranquille. Mais malheureusement, cette image est trompeuse, car elle est en crise ouverte depuis près de deux ans. Après les élections, le maire s'est très vite trouvé en minorité. Sur quinze conseillers municipaux, neuf lui reprochent un comportement tyrannique. Tout est bloqué, et les habitants vivent très mal cette situation. En deux ans, aucun budget n'a pu être voté. Pour mieux comprendre les conséquences de cette situation, Odile, ancienne adjointe au maire, vaccinée de la politique locale, nous explique ce qu'il s'y passe. Parmi les chantiers bloqués figure celui de la voirie. La commune de Plaine a 35 km de réseau routier à entretenir. Le village a également des problèmes de coupures d'eaux. Dans une situation aussi inexplicable, la loi emporte une réponse rarissime. Un décret pris en Conseil des ministres a dissout le Conseil municipal et nommait une délégation spéciale. Il s'agit d'un gouvernement provisoire chargé d'assurer l'intérim avant les prochaines élections. De nouvelles élections sont prévues en 2023. Les habitants espèrent entrevoir enfin le bout du tunnel et le retour de la sérénité. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, L. Claudepierre