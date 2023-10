Où est passée la petite monnaie ?

C'est de plus en plus difficile de trouver de la monnaie dans le portefeuille des gens, surtout des pièces de dix et de 20 centimes. En Belgique, ce manque de pièces pose problème aux commerçants. C’est un vrai casse-tête quand le client ne fait pas l'appoint. Il y aurait pourtant assez de pièces en circulation sur le territoire. Elles viennent à manquer, car elles sont oubliées au fond des poches ou épargnées dans les tirelires. Le secteur bancaire a donc été obligé de recommander des pièces et de mener des actions auprès des habitants. "On encourage les Belges à faire circuler ces pièces-là. On fait aussi des échanges avec d'autres pays de la zone euro qui auraient des problèmes avec d'autres pièces pour essayer de récupérer ces pièces-là", dit Florence Angelici, porte-parole du ministère des Finances belges. Pourrait-on avoir une pénurie similaire dans le pays ? L'an dernier, 550 millions de nouvelles pièces ont été fabriquées, ce qui n'empêche évidemment pas les commerçants français de manquer cette petite monnaie dans leur tiroir. TF1 | Reportage M. Debut, T. Chartier