Où sont les habitants les plus polis de France ?

Selon vous, quelle est la ville la plus polie de l'Hexagone ? Nous vous avons posés la question. Lille, Bretagne ou encore Toulouse ? C'est bien la ville rose qui remporte la palme selon une étude publiée jeudi. Pour le vérifier, nous sommes allés à la rencontre des premiers concernés. Être poli, c'est dire bonjour, au revoir, merci. C'est aussi sourire et adopter les bons gestes dans la rue, notamment ramasser les crottes de chien. Petite particularité de la commune : on est aussi polis dans les transports. On dit merci en sortant du bus. Sur la route, on n'a pas attendu longtemps avant qu'une voiture nous laisse passer. Quelques secondes seulement et une voiture s'arrête. Les Lyonnais, eux, sont les grands mauvais élèves de ce classement des quinze plus grandes villes de l'Hexagone, avant Paris, Marseille et Nice. TF1 | Reportage S. Petit, M. Larradet