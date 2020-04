Où sont partis les Français pour se confiner ?

Depuis le début du confinement, beaucoup de Français se sont précipité vers leurs résidences secondaires. Des mouvements que l'Insee a étudiés à partir des données d'un opérateur télécom. Sur les 24 heures qui ont précédé l'annonce, plus de 1,5 million de Français se sont déplacés et ceux à l'étranger ont dû rentrer précipitamment. Si près de 600 000 Parisiens ont migré hors de la capitale, 600 000 vacanciers et saisonniers ont dû quitter les stations de ski.