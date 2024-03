Où sont passées les nouveautés dans les rayons ?

Nous sommes partis à la recherche de nouveautés dans les rayons de votre supermarché. Que ce soit pour les laitages, les sodas ou encore les biscuits apéritifs, l'opération est quasi impossible. Depuis des mois, toujours les mêmes produits à la vente et certains d'entre vous l'ont remarqué : "C'est souvent les mêmes produits" ; "C'est toujours pareil, c'est toujours classique"... Selon une dernière étude, la part des innovations sur les produits de grande consommation était de 2% environ il y a sept ans. Aujourd'hui, c'est moins de 1%. Face à l'inflation, les marques renoncent à investir dans des innovations. C'est trop risqué de proposer aux consommateurs des produits plus chers et les industriels le savent. Ce que cherchent les clients, ce n'est pas la nouveauté, mais des prix attractifs. Autre obstacle aux nouveautés, trop de contraintes règlementaires selon un industriel français qui souhaite rester anonyme : "La multitude de normes pour la santé, l'environnement et toutes les réglementations européennes compliquent considérablement le développement des innovations et leur mise sur le marché". Et selon Olivier Dauvers, expert de grande distribution et consommation, cette situation risque de durer. TF1 | Reportage B. Garguy-Chartier, S. Prez