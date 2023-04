Où sont passées nos vaches normandes ?

Cette vache n'est pas une simple vache, elle est normande. Ici, on la voit partout sur les cartes postales, dans les publicités, et sur les boîtes de Camembert. C'est tout un symbole, menacé de disparaître. "La vache normande est un référencement, une image pour notre département, notre région", lance un passant. Près de 100 000 vaches normandes en moins en dix ans. Dans cette exploitation, il y en a 84. Pascal Feuillet, agriculteur, n'a pas d'autres races comme la numéro une dans l'Hexagone, la prim’holstein, les vaches noires, comme il les appelle. Pourtant, elles produisent plus de lait. Pascal et ses fils sont très attachés à la race normande. Les deux jeunes agriculteurs, repreneurs de l'exploitation, n'ont pas prévu de changer la race du troupeau. Vache à lait ou à viande, leur lait est plus gras, vendu plus cher. Autre avantage, les vaches normandes ne sont pas difficiles à nourrir. À l'avenir, le lait des vaches normandes devrait être plus présent dans certains produits d'Appellation d'Origine Protégée. La région propose même une aide pour les éleveurs qui voudraient en acheter. Malgré son cheptel en baisse, la vache normande n'a pas dit son dernier mot. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Coulon