Où sont passés les galets de Nice ?

Ce vendredi matin, les Niçois sont un peu contrariés en regardant la mer depuis la promenade des Anglais. La plage n'est plus tout à fait la même, le sable a remplacé les galets. "Je pense que c'est à cause de la tempête de l'autre fois", confie un Niçois. C'est effectivement la forte houle de ces derniers jours qui est en cause. Des parasols et des transats installés sur le sable, l'image est insolite à Nice (Alpes-Maritimes). Mais le phénomène n'est pas inhabituel à cette époque de l'année et n'a pas surpris les plagistes. Le sable plaît peut-être aux touristes, mais pas aux Niçois qui se baignent là tous les jours de l'année et qui en ont pleins les pieds. "On a l'habitude de voir les plages de Nice avec des galets et aujourd'hui, c'est avec du sable", explique un habitant. Que tout le monde se rassure, ce sable va disparaître naturellement sous les galets en quelques jours. La plage retrouvera son aspect originel, quand on vous dit qu'elle est magique notre promenade des Anglais. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard