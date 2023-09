Où sont passés les pharmaciens dans nos campagnes ?

À Fours (Nièvre), la croix verte s'est éteinte il y a deux mois. Il n'y a plus rien dans les tiroirs. Après 35 ans de carrière, la pharmacienne doit remballer les derniers médicaments et rendre le matériel informatique. Marie-Françoise garde espoir, mais elle s'est résignée à prendre sa retraite, après cinq ans de recherche d'un successeur. Cette fermeture déboussole les habitants de la commune, qui compte pourtant une maison de santé très active. Une fragilité que constate tous les jours un infirmier pendant ses visites. Il est aussi maire de la commune, et rêve de retrouver un pharmacien. En attendant, tout repose sur la solidarité entre voisins, soignants et soignés. Dans le département voisin, la pharmacie de Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne) est ouverte, mais sa propriétaire est débordée. Pas le temps de souffler, même à l'heure du déjeuner. Le problème, c'est qu'elle ne trouve pas d'assistant. En attendant du renfort, elle porte son activité à bout de bras. Dans un département où les pharmacies se font rares, en dix ans dans l'Yonne, une officine sur six a fermé définitivement. TF1 | Reportage C. Bayle, J.F. Drouillet, M. Gatineau