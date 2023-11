Où sont passés nos caissiers ?

Dans un temple du prêt-à-porter flambant neuf, une fois vos vêtements choisis, elles sont 28 à vous attendre, des caisses automatiques. C’est la seule manière de payer vos articles dans tout le magasin. Où sont passés nos caissiers et caissières ? Aucune trace non plus dans une célèbre enseigne d’articles de sport. C’est à vous de travailler. Et c’est parfois un peu compliqué. Quant aux supermarchés, là aussi, elles sont de plus en pus nombreuses. En quatre ans, les hypermarchés équipés de caisses automatiques sont passés de 81 à 88%, et les supermarchés de 39 à 43%. Elles sont indispensables pour réduire le temps d’attente aux caisses, nous disent les grandes enseignes. Elles permettent surtout d’étendre les horaires d’ouverture. Le dimanche, ce sont parfois les seules, ou presque, à travailler. Mais le métier de caissier a encore de l’avenir. La preuve, dans certaines enseignes, la nouveauté pour attirer les clients, ce sont les bla bla caisses. Ce sont des caisses dédiées au bavardage avec une personne en chair et en os. À l'heure où tout s'automatise, prendre le temps de papoter semble encore un peu à la mode. TF1 | Reportage T. Jarrion, C. De Kevenoaël, A. Pocry