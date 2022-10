Où sont passés nos pharmaciens ?

À Strasbourg (Bas-Rhin), les armoires à médicaments sont sollicitées dès l'ouverture de l'officine. Au comptoir, les clients s'enchaînent. Prescriptions médicales, tests Covid, fournisseurs ... le rythme est soutenu tout au long de la journée pour ce pharmacien et ses deux employés avec en moyenne dix heures quotidiennes, sans oublier les gardes. C'est une pénibilité accrue et il y a de moins en moins de volontaires pour exercer. Et depuis le Covid, le pharmacien a aussi endossé de nouvelles fonctions : vaccination ou dépistage. Les officines ont du mal à suivre, faute de personnel. Des études très longues, une dizaine d'années en moyenne, et soumises au concours très sélectif d'accès en première année en santé, de quoi limiter le nombre de futurs pharmaciens dans les amphithéâtres. Seuls 130 étudiants ont réussi le concours en pharmacie. Une fois assis sur les bancs de la faculté, beaucoup choisissent les laboratoires et la recherche. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings