Où vont aller les migrants de Lampedusa ?

L'effectif des douaniers a été doublé ce vendredi matin à Menton (Alpes-Maritimes). Gérald Darmanin l'avait annoncé en début de semaine. L'objectif est de limiter un afflux éventuel de migrants. La raison de cette présence policière renforcée, la voici. À des centaines de kilomètres plus au sud de l'Europe, Lampedusa fait face à une arrivée record de migrants. Plus de 7 000 d'entre eux ont débarqué mardi et mercredi. C'est l'équivalent de la totalité de la population locale, un chiffre exceptionnel selon France terre d'asile. Cette petite île italienne est l'une des principales portes d'entrée continentale. Mais face à cet afflux inédit, le centre d'accueil est totalement saturé. Certains tentent de s'échapper pour poursuivre leur périple vers le nord de l'Europe. Il est impossible de prévoir le nombre de migrants qui arriveront dans les prochains jours. Une fois en Europe, chacun a ses propres aspirations. Face à cette pression migratoire, l'Hexagone réclame une répartition solidaire au sein de l'Union européenne. TF1 | Reportage H. Dreyfus, B. Christal, J. Maviert