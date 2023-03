Ouessant, tempête dans l'objectif

C’est un duel entre la mer et la terre. Sur l’île d’Ouessant (Finistère) lors des jours de tempête, la nature dévoile toute sa puissance. Un spectacle saisissant et rare, où les flots agités de la mer d’Iroise tourmentent le littoral. Avant chaque tempête, les Ouessantins se préparent. L’île d’Ouessant vit depuis plusieurs jours avec des rafales de vent de plus de 90 km/h, mais aussi avec les marées d’équinoxe. Toutes les six heures, la mer descend, puis monte. Elle ramène des algues sur les routes, les rendant impraticables. Il est impossible pour Dominique Baot, photographe chasseur de vagues, de passer à côté du spectacle de la mer. Le Breton vit à Ouessant depuis bientôt dix ans, il connaît chaque recoin de son île. Il est au plus près des éléments, mais avec une règle d’or en tête, ne jamais tourner le dos à la vague. Dominique a couvert les plus grandes tempêtes ces dernières années. Zeus, Ciara... des noms qui ont fait trembler le caillou, et qu’il a immortalisé en images, avec à chaque fois un plaisir différent. Telle une sentinelle, le photographe veille sur Ouessant. En attendant la prochaine tempête, il porte son regard sur l’horizon, en quête de vagues et d’émotions. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel