Ouigo : des nouveautés sur les rails

Ils sont toujours pleins à craquer, remplis à plus de 90% en moyenne. Les TGV Ouigo moins chers que les TGV classiques vont continuer à se développer. À partir de 2025, il y aura une ligne de plus : de Paris vers Hendaye. Il y aura aussi un aller-retour supplémentaire vers Bordeaux et Rennes. En 2026, les Ouigo débarqueront sur l'axe Paris-Lille. Et puis, les TGV Ouigo se refont aussi une beauté. Une vidéo inédite montre l'intérieur des nouvelles rames qui arriveront à partir de janvier prochain. Plus de places pour les vélos, toujours pas de voiture-bar, mais enfin un espace pour se dégourdir les jambes. Un coup de neuf bienvenu selon les voyageurs. Ces nouveaux Ouigo auront de nouveaux sièges. Les voici présentés pour la première fois ce vendredi matin. Ils seront à priori plus confortables. Et il y aura des prises électriques partout qui seront gratuites. En revanche, le bagage supplémentaire restera une option à cinq euros et le wifi à trois euros. Quant aux prix des billets, nous avons obtenu une indiscrétion, ils ne devraient pas augmenter l'an prochain. TF1 | Reportage P. Gallacio, E. Drouillac