Ouragan Ian, la Floride noyée

C'est un film catastrophe bien réel en Floride. Les rafales arrachent les toits, et les vagues submergent des quartiers entiers. Ici, le front de mer a été complètement inondé. Conséquence, même à l'intérieur des maisons, il est impossible de se sentir en sécurité. L'eau vient taper aux carreaux, qui peuvent céder à chaque seconde. Parfois, c'est le cas. Dans une maison, les vagues ont carrément éventré les murs. Des milliers d'habitations ont été inondées. D'après les autorités, Ian est l'un des pires ouragans à avoir touché les États-Unis, avec ses vents à 250 km/h. Dans la ville de Naples, la moitié des rues sont sous l'eau. Les services de secours sont débordés et dans les casernes, les pompiers eux-mêmes sont inondés. En Floride, deux millions d'habitants sont privés d'électricité. C'est un habitat de l’État sur dix. L'ouragan Ian a frappé par le sud. Dans une mer déchainée, un bateau transportant des migrants a coulé. Il y a 23 disparus. Les dégâts sont considérables. L'aéroport d’Orlando, le plus important de Floride, est fermé jusqu'à nouvel ordre. TF1 | Reportage F. Litzler, G. Sellem