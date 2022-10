Ouragan Ian, la Floride se réveille privée d'électricité

Axel Monnier rapporte qu’une grosse partie de la Floride est privée d’électricité. Plus de deux millions de personnes sont encore sans courant ce jeudi matin, comme ce quartier dans lequel il se trouve. Il n’y a pas du tout de lumière. Cela fait maintenant quinze heures que ça dure pour les habitants ici. Il explique que cette coupure est due aux dégâts causés par l’ouragan Ian : des arbres, des poteaux électriques et des fils enchevêtrés. Les toutes premières interventions des secours ont pu dégager cette route qui était totalement barrée il y a encore quelques minutes. Il faut dire que leur travail est sacrément difficile entre la nuit, la dangerosité de l’ouragan, et l’inaccessibilité parfois des zones les plus dangereuses et les plus touchées. Il ajoute que maintenant, les responsables vont pouvoir commencer à travailler. Ils vont surtout commencer à comprendre l’ampleur de la tâche qui les attend avec le jour qui va se lever dans quelques minutes. TF1 | Duplex A. MONNIER