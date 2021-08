Ouragan Ida : les secours s’activent en Louisiane

En convoi, les militaires de la garde nationale convergent vers les zones sinistrées. Ils sont plus de 5 000 à être déployés en Louisiane. La Nouvelle-Orléans a résisté à l'ouragan grâce à ses digues. Mais au-delà de ces murs, certaines villes sont balayées. Elles se trouvent dans la campagne, au sud, près de la côte. Encombré par les véhicules de secours, un passage est inaccessible, noyé sous l'eau. C'est un casse-tête logistique pour le capitaine John Rivarde. Derrière cet obstacle se trouve une ville dévastée par l'ouragan Ida. "Hier, les vagues étaient trop fortes. Elles ont franchi les petites digues qui normalement protègent tous le comté. La ville et ses alentours sont complètement inondés", explique le capitaine. Toute la zone avait reçu l'ordre d'évacuer. Mais faute de moyens, de nombreux habitants sont restés chez eux. Grâce aux hélices au-dessus de la poupe sur les hydroglisseurs, ils peuvent passer même dans les marécages ou quand le niveau de l'eau est très bas. La police et l'armée sont assistées par des volontaires pour secourir les Louisianais.