Inondations, vents violents... Les images de l'ouragan Otis qui a frappé le sud du Mexique

Le puissant ouragan Otis a frappé avec force Acapulco et ses environs. Alors qu'il s'agissait d'une simple tempête tropicale il y a à peine douze heures, l'ouragan a rapidement gagné en force. Il a touché terre au Mexique comme un événement de force 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson - le niveau le plus élevé - avant d'être rétrogradé quelques heures plus tard en catégorie 4. La violence du cyclone a été revue à la hausse, et a été estimé d'une force maximale 5 lorsqu'il a frappé terre, vers 6h25 GMT (8h25 à Paris), ce mercredi 25 octobre, selon des images satellites. Il a été jugé "potentiellement catastrophique" par le Centre national des ouragans (NHC) américain, avec des vents enregistrés à plus de 270 km/heure.