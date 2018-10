Les ourites, la vedette des plats seychellois

Jonathan, pêcheur traditionnel des Seychelles attend l'océan se retiré pour chasser les poulpes ou ourites pour les natifs. Armé de son pic en ferraille et sa technique ancestrale, il sillonne les lagons pour attraper les gastéropodes croisant sa route. Il faut dire qu'ils n'ont aucune chance face au savoir-faire de ce pêcheur aguerri. Dans cette initiation à l'exotisme, Tanette, qui est la meilleure cuisinière de l'île nous prépare sa spécialité, le curry de zourite au coco. Mélangé avec des épices, des fruits de la passion ou encore des agrumes, les ourites se cuisinent de mille et une manières. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.