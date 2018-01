Les Ours Blancs de Biarritz écrivent leur histoire

Se baigner par tous les temps, malgré le froid et la neige, c'est la principale activité des Ours Blancs, une association basée à Biarritz. La règle : nager une minute dans l'eau glacée. Alors chaque jour de l'année, cela depuis le 22 décembre 1929, les membres se mettent à l'eau pour quelques minutes de sport et de convivialité. Et tous y trouvent un réel plaisir. Leur histoire, ils l'ont désormais gravée dans le livre "Les Ours Blancs de Biarritz", paru aux Editions Contrejour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.