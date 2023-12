Oursin : une saveur unique et préservée

Pour pêcher les oursins dans la baie de Cannes (Alpes-Maritimes), Sébastien, pêcheur, rapproche son bateau des rochers. Il faut être sportif. En apnée, le pêcheur professionnel va passer deux heures dans l'eau à quinze degrés pour cueillir les oursins à l'aide de sa griffe. Ce mardi, il ramasse trente douzaines d'oursins de plus de cinq centimètres pour laisser les petits grandir. Le calibrage se fait sous l'eau et finit sur le bateau. En Méditerranée, les oursins se font de plus en plus rares. Alors la pêche, cette année, a commencé un moins plus tard que d'habitude. Sitôt ramassés, sitôt dégustés, dès le retour d'un autre pêcheur sur le port de Nice. À quatorze euros la douzaine, le caviar de la Méditerranée a de fervents amateurs matinaux. Ils nous expliquent pourquoi : "Au petit-déjeuner, il n'y a rien de meilleur. On part avec tout ce qu'il faut dans le corps pour la journée"; "C'est bon, on est au soleil, c'est convivial, et ça fait du bien". Dans les Alpes-Maritimes, la pêche aux oursins est autorisée jusqu'au 15 avril. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Guérard