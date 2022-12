Oursinades : une pêche qui ne manque pas de piquant !

Dans le calme du petit matin, au soleil levant, Franck Bottero entame sa quinzième saison de pêche aux oursins. Il est équipé d'une combinaison et lesté de onze kilos de plomb. Pêcheur professionnel, il va passer trois heures dans l'eau pour débusquer celui que l'on appelle l'oursin de Méditerranée qui se cache dans les rochers et que l'on reconnaît par ses couleurs. En tout, 20 douzaines sont remontées sur le bateau, c'est un bon début. Les oursins sont vendus le jour même sur le port de Nice (Alpes-Maritimes). Le retour de Franck est toujours attendu. La file d'attente s'allonge sur le quai. Les amateurs n'auraient raté cette première oursinade pour rien au monde. Ils sont vendus 12 euros la douzaine et 18 euros s'ils sont ouverts sur place. Voici comment il faut faire pour ne pas se piquer les mains. "Pas besoin de gants, vous les prenez avec délicatesse sans serrer", explique le vendeur. Il n'y a plus qu'à déguster sur un petit coin de table au soleil. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard