Oursins : la pêche enfin ouverte

Deux mois qu'ils attendaient ce moment. Tony, Michel, Léa et Antoine dégustent enfin les premiers oursins de l'année. Les pêcheurs professionnels ont attendu ce moment eux aussi. L'ouverture de la pêche très réglementée, initialement prévue le 15 décembre, a été reportée le 15 février, car la température trop élevée de l'eau a ralenti le développement des oursins. Les pêcheurs ont donc préféré patienter. Après deux mois d'attente, cette première plongée était un test important pour Christophe et ses collègues. Armé de sa grapette, il ramasse délicatement ses fruits de mer. Les premières impressions sont plutôt encourageantes. Les oursins sont nombreux et de bonne taille. Reste à savoir si le report de deux mois leur a permis de se développer correctement. À bord, Léa Piacentini, chercheuse en biologie marine et spécialiste des oursins, attend avec impatience le résultat de cette première sortie. Réduire la période de pêche permet aussi de préserver la ressource, car la population d'oursins diminue en Corse. TF1 | Reportage J.P. Féret, P. Marcelin