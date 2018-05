Des outils révolutionnaires à la Foire de Paris

La 114ème édition de la Foire de Paris a ouvert ses portes vendredi 27 avril 2018 à la Porte de Versailles. Du plus utile aux plus insolites, on y trouve absolument tout. "Révolutionnez vos loisirs ou votre quotidien", c'est le crédo des 1 700 exposants de ce salon. Si certains privilégient l'aspect pratique, d'autres choisissent les tendances naturelles. Dans tous les cas, c'est l'événement idéal pour les passionnés d'inventions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/05/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er mai 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.