Ouverture de la chasse à la palombe à Pellegrue

Dans le sud-ouest, un chasseur de palombe ne dort jamais vraiment une fois que la saison est lancée. En pleine nuit, Dan Testet est déjà sur le pont pour préparer les premiers vols au lever du jour. Grâce à un mécanisme, il monte les appelants dans le but d'attirer d'autres pigeons. Seules quelques unités sont prélevées chaque jour, car à la palombière, il s'agit avant tout de retomber en enfance.