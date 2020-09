Ouverture de la chasse : derniers préparatifs dans le nord

À Bondues, dans le département du Nord, Bernard Coquelle et Jean-Louis Begard attendent impatiemment l'ouverture de la chasse. Pour eux, c'est toujours une grande tradition lors de laquelle la convivialité prime. Ce vendredi matin, les deux chasseurs ont repéré les lieux dans un espace privatisé de 60 hectares, où ils vont pouvoir chasser sans le masque. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.