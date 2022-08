Ouverture de la chasse en Corse

Les 18 000 chasseurs corses l’attendaient fébrilement : l’ouverture au sanglier. Ce lundi matin, tout commence à la lueur des lampes : signature du cahier de battue et briefing de sécurité. "L’ambiance est toujours là", se réjouit un chasseur. Après 20 minutes de 4x4 sur la piste, la battue va se dérouler le long du lac. Ce chasseur, lui, s’occupe des chiens, qui sont les rabatteurs. "On fait tôt puisque après, il fait très chaud. Le chien, il souffre", confie-t-il. Un autre chasseur explique que pour eux, le 15 août c’est leur jour de l’an.... Le jour qu’il ne faut pas louper. Sous le maquis, les chiens vont lever les premiers sangliers. Mais la météo n’est pas clémente. L’orage écourte la batte. Aucun sanglier ne sera tué aujourd’hui. C’est autour de la table que les chasseurs se retrouvent. "Le sanglier, on ne l'a pas eu. Ce n'est pas grave", souligne un d’entre eux. Convivialité et partage... les chasseurs de Tolla et d'Ocana se retrouveront deux fois par semaine jusqu’à la fin février. TF1 | Reportage P. Roubaud, N. Wallon