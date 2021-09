Ouverture de la chasse sur fond de gronde

Derniers réglages pour Bruno Catto et Olivier Gugelot, et derniers entraînements pour leurs chiens. Ces derniers semblent prêts, leur rôle est essentiel. Dès dimanche, les deux hommes pourront chasser le petit gibier (lièvre, perdrix, faisan...). Avant le grand jour, Olivier nettoie son fusil. "C'est ce qu'on doit faire avant tout acte de chasse, parce qu'effectivement si les canons sont obstrués ça peut être dangereux", explique-t-il. La chasse est un moment convivial mais menacé selon Bruno et Olivier. Voilà pourquoi ils participeront ce dimanche aux côtés de Joël et François à la mobilisation nationale des chasseurs. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'interdiction par le Conseil d'Etat de certaines techniques traditionnelles. Dans la région, 12 000 personnes sont attendues à Amiens. Au-delà des chasseurs, des pêcheurs et des agriculteurs devraient être présents. Ils dénoncent plus généralement une menace sur le monde rural. Les associations de protection des animaux, elles, se réjouissent de l'interdiction des chasses traditionnelles.