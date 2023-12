Ouverture des stations : priorité à la sécurité

Il ne reste que quelques heures pour sécuriser la montagne avant l'arrivée des premiers skieurs. Dès l'aube, ces pisteurs déclenchent des avalanches par précaution. Le but, c'est d'éviter que ces plaques de neige ne tombent sur les skieurs. La montagne a subi beaucoup d'événements climatiques, pluies, écarts de températures et 40 centimètres de neige en quelques jours. "C'est le volume de neige qui donne l'instabilité du manteau neigeux, qui provoque des avalanches. Du coup, on doit les déclencher", dit Christophe Estebe, directeur service des pistes d'Avoriaz. Pour guider les skieurs vers des voies sécurisées, ces professionnels balisent toutes les pistes du domaine. Et il faut faire vite, car quelques centaines de mètres plus bas, les premiers touristes sont déjà là. C'est aussi le top départ de la saison pour un restaurant. Avec un risque d'avalanche de trois sur cinq, les nombreux skieurs sont vigilants. Les professionnels du tourisme espèrent conserver ces conditions malgré les redoux annoncés les prochains jours. TF1 | Reportage C. Gerbelot, F. Marchand