Ouverture du plus grand marché au gras du monde à Samatan

Gilberte et ses amis viennent de Loudun dans la Vienne pour acheter du bon gras (magret, foie gras, carcasses...) au marché de Samatan (Gers). A dix heures, les portes s'ouvrent enfin et Covid oblige, on s’engouffre dans la halle lentement mais sûrement. Pour cette ouverture, il y a eu foule. La chasse aux meilleurs prix et aux meilleurs produits est ouverte. Gilberte a ses exigences : pour elle, un bon foie frais doit être clair, souple et pas trop gros. "Si ça fait plus de 600 g, il y a trop de graisse", explique-t-elle. En une petite demi-heure, près de 600 kg de foie gras vont changer de mains. Alors forcément, ça se bouscule. Ce lundi matin, le prix moyen du foie gras est de 30 à 32 euros le kilo. Pour une carcasse, il faut compter une dizaine d'euros. La carcasse, c'est le canard sans le foie, mais avec plein de recettes. A l'approche des fêtes, les quantités de foie gras vont augmenter de marché en marché. De quoi satisfaire tous les gourmets pour Noël.