Ouverture du procès de Reda Hame, celui qui avait averti des attentats du 13 novembre

Le procès d'un terroriste présumé s'ouvre ce jeudi matin à Paris. Reda Hame, âgé de 35 ans, est un Français et ancien membre de Daesh. Il avait prévenu d'une éventuelle série d'attaques dans ses déclarations recueillies en garde à vue en août 2015. Ces aveux se sont concrétisé à travers les attentats du 13 novembre, notamment les tueries du Bataclan et sur les terrasses parisiennes. Au total, 130 personnes ont perdu la vie ce jour-là.