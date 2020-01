Ouverture d'un multiservice à Laurabuc grâce à SOS Villages

Il y a quinze ans, la commune de Laurabuc, dans l'Aude, comptait deux stations services et trois commerces, mais depuis, tous ont mis la clé sous la porte. Le maire à fait appel à l'opération SOS Villages pour trouver des repreneurs. Agnès et Lionel ont été choisis pour reprendre l'épicerie de la ville. Un mois après l'ouverture de leur multiservice, les habitants les ont déjà adopté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.