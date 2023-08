Ovalie : des maillots pour l’histoire

Ici, c'est l'histoire qui résonne, celle du XV de France, dont les maillots trônent au musée campanaire de l'Isle-Jourdain dans le Gers. Et quand on dit trôner, les visiteurs approuvent, c'est le sport roi : "on est en terre de rugby ici (...) c'est le sacre ici" ; "(...) ce que j'aime aussi, c'est le matériel, le maillot (...) c'est super sympa". D'ordinaire, dans ce musée on expose des cloches. Mais cette collection, propriété de Cédric, marque aussi le temps qui passe. Elle réunit quasiment tous les modèles de maillots portés par le XV de France depuis 60 ans. Vingt ans après avoir disputé la Coupe du monde avec l'Hexagone, Patrick Tabacco est aujourd'hui encadreur de maillots. Ceux qu'il encadre pour des clubs ou pour des particuliers viennent du monde entier. Et puis, il y a les siens, ceux qu'il a portés, ceux qu'il a échangés. Mais celui qui compte, c'est celui de son premier club, l'Isle-Jourdain. C'est le maillot qui a changé sa vie. En Haute-Garonne, nous avons rendez-vous au bar d'un restaurant où le rugby vous submerge. On y découvre une collection unique de maillots qui appartenaient au père de Christine Borret. Aujourd'hui, c'est Stéphane qui abrite ces maillots dans son établissement. TF1 | Reportage S. Millanvoye, Q. Trigodet