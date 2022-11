Ovalie, une star à l'affiche

Pour l’instant, elle est encore un peu à l’abri des regards. Ovalie est née à Saint-Alyre-ès-Montagne il y a cinq ans. Une vache Salers de 800 kilos et une fierté immense pour Marine et Michel Van Simmertier, son couple d’éleveurs. Ces trentenaires ont encore du mal à réaliser que leur vache sera vraiment en haut de l’affiche. "Être égérie au Salon de l’agriculture avec une vache de race Salers, c’est un peu le Graal", confie Michel. S’ils ne sont pas issus de familles d’agriculteurs, ils sont tombés amoureux du métier, de la région et de la race Salers. "C’est une vache qui est maternelle, qui élève très bien son veau sans aliment. C’était la Salers ou rien pour nous", affirme à son tour Marine. Ici, entre Puy-de-Dôme et Cantal, à plus de 1 000 mètres d’altitude, l’aventure à venir est déjà vertigineuse. Habitué au concours, le couple va évidemment être d’ici là au petit soin pour leur vache devenue emblématique. La vache Salers avait déjà été mise à l’honneur en 2010, avec plus d’un demi-million de visiteurs au Salon de l’agriculture. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive