Pacantal.fr : le succès de la vente en ligne de produits fermiers

Du producteur à l'assiette. Chaque semaine dans ce camion, des dizaines de caissettes remplies de viandes sont livrées directement aux particuliers. Avec les confinements répétés, Sébastien et Rachel Maisonneuve ont eu l'idée de s'appuyer sur les professionnels. Ils stockent les commandes dans leur chambre froide. Les clients ont ensuite toute la journée pour venir les récupérer. Pour Bruno Bos, restaurateur, ce point relais culinaire lui permet aussi de créer un lien nouveau avec les consommateurs. En Auvergne, la presse locale a surnommé cette plateforme en ligne : "Le petit Amazon du Cantal". Les raisons de son succès, c'est la possibilité de panacher en un clic bœuf, porc et volaille. En moyenne, un colis de cinq kilos revient à 70 euros. En trois ans, douze personnes ont été embauchées. Dans l'atelier, la marchandise est découpée, transformée et conditionnée pour voyager. Une traçabilité qui a convaincu les producteurs de vache de faire équipe avec la plateforme. Pour eux, c'est le meilleur moyen aujourd'hui de faire rayonner les produits du Cantal, hors des frontières auvergnates. TF1 | Reportage N. Chiesa, E. Sarre