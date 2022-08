Pag, l'île des traditions en Croatie

En Croatie, aucune île ne ressemble à Pag. Un paysage désertique et sur ses coteaux, 30 000 moutons, soit quatre fois plus que le nombre d'habitants. Voici ceux de la famille Buljanovic. Ivan et son frère Antonio produisent le fromage le plus réputé du pays. Ils ont appris ce métier de leur grand-père. Ils sont rigoureux, comme ce dernier. La fabrication s'effectue un peu plus bas, dans la ville de Pag. Ce fromage s'appelle le Paški Sir. Vous ne pouvez pas le manquer sur les bords des routes. Une centaine de fermiers le produisent. Il se déguste plutôt sec. Très fin avec ses notes d'herbes et de sel, le Paški Sir se vend en moyenne 40 euros le kilo. Les touristes en raffolent. Sur cette île, le nord est très festif et très fréquenté. Nous avons choisi de rester à proximité du port de Pag, avec l'autorisation de pénétrer dans un monastère vieux de 700 ans. Un trésor, que les huit sœurs bénédictines ont gardé secret pendant longtemps, se cache ici. Il s'agit de l'épine sacrée qui viendrait de la couronne portée par Jésus-Christ avant sa crucifixion. Quel autre trésor découvrir à Pag ? TF1 | Reportage Y. Hovine, C. Moutot