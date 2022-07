Pagaille à l'aéroport de Roissy : des milliers de bagages bloqués depuis six jours

Des milliers de bagages entassés. Fournies par des syndicalistes, ces images sont filmées mardi dans un hangar de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Voilà déjà cinq jours que ces valises sont bloquées ici, depuis une panne informatique et une grève du personnel vendredi dernier. Parmi ces bagages figure celui de Thibaut. Quand il s'envole pour Dubaï, il est loin d'imaginer ce qu'il l'attend. L'homme se dit aujourd’hui sans nouvelle et en colère contre la compagnie aérienne. Près de 17 000 valises se sont retrouvées bloquées dans ces hangars. Dimanche dernier, Claire Cazin, syndicaliste se montrait pessimiste sur les délais pour récupérer les bagages. "Les gens qui sont partis il y a une semaine, ils les trouveront. Mais il y avait un temps de latence certain", lance-t-elle. Combien de voyageurs ont récupéré leurs valises ? Combien de bagages sont encore bloqués dans l'entrepôt ? Ni les compagnies aériennes ni la direction de l'aéroport ne sont en mesure de donner des chiffres. TF1 | Reportage J. Cressens, H. Dreyfus, T. Marquez