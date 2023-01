Pagaille et galère sur les routes

La pédale d'accélérateur est collée au plancher, mais rien n'a y faire. Les automobilistes sur l'autoroute entre Clermont-Ferrand et Lyon ont fait du sur-place ce mercredi. Malgré le passage de la déneigeuse, des voitures étaient bloquées par une neige qui n'en finissait pas de tomber et de s'accrocher. Tous partagent le même regret : de ne pas posséder et installer des équipements à neige. Après de longues minutes à insister, un chauffeur de poids lourd a bien été obligé de sortir ses chaînes pour rejoindre l'Italie à temps. D'autres conducteurs, quant à eux, ont préféré stationner en bord de route en attendant qu'elle soit dégagée. Des accidents ont parfois provoqué plusieurs kilomètres de bouchons. Les autoroutes du centre au nord du pays ont été couvertes de blanc au lever du jour. À 450 km au sud, dans le village de La Celètte dans le Cher, les habitants ont découvert leur route enneigée et roulent au pas. À l'heure de partir travailler, d'autres se montrent plus inquiets. Les températures seront encore négatives dans le département cet après-midi. La neige devrait à nouveau tomber la nuit prochaine. TF1 | Reportage S. Chevallereau