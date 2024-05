Paiement fractionné, que faut-il savoir ? Le 13H à vos côtés

On vous dit tout ce qu'il faut savoir sur le paiement fractionné. Quatre Français sur dix disent l'utiliser régulièrement pour leurs achats, mais il y a des subtilités à connaître. Celui-ci est simple d'utilisation et il permet d'étaler le paiement d'une somme. Il n'y a pas vraiment de raison de ne pas se laisser tenter, mais est-ce réellement sans frais ? Si la durée de remboursement est inférieure à 90 jours, la loi considère que le paiement fractionné est une facilité de paiement et non pas un crédit à la consommation. C'est donc gratuit. En revanche, pour une durée supérieure à 90 jours, ce sont alors les règles du crédit qui sont appliquées. Vous allez donc payer des intérêts. Ce n'est alors pas gratuit. Parmi les pièges à éviter, les associations de consommateurs mettent en garde notamment contre le risque de surendettement. En cas d'incident de paiement, cela peut devenir compliqué. En effet, il pourrait y avoir des frais de relance, des frais de recouvrement et des pénalités qui peuvent aller jusqu'à 15% du montant total de l'achat. T. Coiffier