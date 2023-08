Paiement par chèque, comment éviter la fraude ?

Remplir un chèque est devenu de plus en plus rare. Délaissé pour la carte bleue, son utilisation est une question de génération. "J’utilise le chéquier très régulièrement même", dit un cinquantenaire. De nombreux magasins les refusent, comme Sandrine Brillat, gérante de La Halle aux vins, qui est une victime d’impayés. Étant le moyen de paiement le moins utilisé, c’est aussi le plus fraudé. Il représente un tiers des escroqueries. Des fraudeurs utilisent des chèques vierges, perdus ou volés. Pour éviter ce risque, Julien Vasseur, associé gérant chez "Opticien Berecllo", vérifie toujours les informations. La deuxième escroquerie la plus répandue : les voleurs interceptent des chèques puis modifient l’ordre et le montant. D’après Michel Guillaud, président de France Conso Banque, la solution la plus efficace est de mettre un scotch transparent sur le nom du bénéficiaire du chèque. L’année dernière le montant de ces fraudes s’élevait à 395 millions d’euros. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand