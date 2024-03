Paiements refusés : bugs sur des cartes bancaires

Sur la Grand Place de Lille, dans cette agence BNP, en fin de matinée, aux distributeurs, les clients ne peuvent plus retirer d'argent. Il s'agit d'un énorme problème informatique dont on ne sait encore rien à l'heure actuelle. Le bug est national, et il touche la première banque du pays et ses sept millions de clients. On a d'ailleurs essayé d'utiliser une carte de BNP dans un autre distributeur d'une autre agence, ça ne fonctionne pas non plus. Nous avons contacté la direction de la banque qui confirme : "Un incident touche nos clients dans l'utilisation de leur carte bancaire. Toutes les opérations ne sont pas concernées, c'est aléatoire". Les problèmes se multiplient. Cette commerçante, par exemple, n'a pas pu déposer sa caisse à la banque ce mardi matin. Et dans certains commerces, ça ne fonctionne pas non plus : "je viens d'avoir un refus de paiement de ma carte, ce qui n'est pas normal dans un magasin". La direction de la banque affirme ce midi dans un communiqué que les équipes sont mobilisées et œuvrent à une solution rapide de cet incident. TF1 | Reportage S. Hembert, V. Lamhaut, Z. Ajili