Paillotes, les incontournables des plages

Leur ouverture est toujours le signe du début de l'été. C'est cette facilité d'être confortablement installé, de manger un morceau, et de boire un verre de rosé qui fait le charme des paillotes, à en croire un voyageur. Il en existerait près de 1 500 sur les plages françaises. Sur le sable, ces installations éphémères font débat. "C'est pas désagréable, mais en fait, moi, personnellement, je préfère la plage. Il y a un côté plus naturel", lance une touriste. Cette année 2024, avec la loi littorale qui protège les espaces naturels, plusieurs concessions de paillotes n'ont pas été renouvelées. La plage du Grand Travers à La Grande-Motte (Hérault) en comptait trois. Aujourd'hui, plus aucune trace de ces restaurants sur le sable. Mais elles n'ont pas disparu, car la mairie s'est empressée de trouver à l'une d'elles un nouvel emplacement en centre-ville. L'enjeu touristique est colossal : 125 transats, 150 couverts, et quatre millions de chiffre d'affaires par an. Recherchées par les clients, mais aussi par les communes, les trois paillotes de La Grande-Motte versent au total 400 000 euros de redevance à la mairie chaque année et participent à l'économie locale. TF1 | Reportage A. Bacot, A. Cazabonne, A. Delabre