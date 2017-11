Le pain d'épices, un délicieux gâteau à déguster pendant les fêtes de fin d'année

Dans certaines régions, la Saint-Nicolas est une tradition à laquelle on reste très attaché. A Gertwiller, chacun fait ses réserves de pain d'épices dès ce mois de novembre. Les boutiques des pain-d'épiciers s'activent à la préparation de ces délicieux gâteaux. Dans l'Est, ils sont indissociables de la fête de Noël. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.